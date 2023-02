Lazio, diramata la nuova lista Uefa: ecco il cambio

ROMA - Fuori Stefan Radu e dentro Luca Pellegrini. Questo il cambio che la Lazio ha fatto nella lista Uefa dopo il mercato di gennaio. Il Boss, ai box per un infortunio muscolare, ha fatto posto al neo acquisto. Per il resto tutto confermato. I portieri: Provedel e Maximiano. Difensori: Romagnoli, Patric, Gila, Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini. Centrocampisti: Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Basic, Marcos Antonio. Attaccanti: Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni, Romero, Pedro, Cancellieri. La Lazio sarà impegnata il prossimo 16 febbraio, in casa all’Olimpico, contro il Cluj nel match d’andata del playoff di Conference League (ore 21). Il ritorno è in programma il 23 febbraio in Romania con fischio d’inizio alle 18.45.