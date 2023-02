Lazio, diretta Sarri in conferenza: "Conference da onorare, ma campionato è priorità"

FORMELLO - Pomeriggio di conferenza stampa in casa Lazio nel giorno della vigilia del match di Conference League contro il Cluj. Si gioca all’Olimpico alle ore 21: un match da non sbagliare. In conferenza stampa il tecnico Maurizio Sarri ha presentato la gara soffermandosi sull’importanza della competizione europea e non solo. Si è parlato anche delle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

14:25

Termina la conferenza

Si chiude la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Appuntamento all'Olimpico, giovedì sera, per il fischio d'inizio di Lazio-Cluj in programma alle ore 21.

14:20

Il momento della Lazio

"Il momento di Vecino non è ottimale dal punto di vista mentale, si sentiva responsabile dopo il Mondiale, ha visto nero. Lui e Basic sono in crescita e ci faranno comodo. Noi abbiamo perso un match dopo 5-6 di campionato da imbattuti. Non è una situazione drammatica, il momento non fa piacere ai giocatori. Bisogna rialzarsi a prescindere. Abbiamo tutti delle difficoltà, una mano non te la dà nessuno e bisogna che l’aiuto arrivi da dentro il gruppo. E possiamo farlo".

14:15

La dimensione europea della Lazio

“Spero di non andare fuori. Ogni anno fa storia a sé, difficile ripescare qualcosa accaduto nelle passate stagioni. Alla Juve pensavano: quando la Lazio era seconda di un punto o due, con il calendario nuovo i dirigenti dissero 'concentrati sull’Inter perché la Lazio non potrà farcela'. Radu? Non è con noi, si sta curando. Non abbiamo avuto grosse informazioni sul Cluj da parte sua, ma li abbiamo studiati. Gila? Siamo rimasti con 3 centrali, verrà preso in considerazione. È stato fermo a lungo, nell’ultimo allenamento l’ho visto meglio. Basic ha avuto un periodo di stanca, non sembrava al massimo della condizione. Vecino ha accusato il Mondiale".

14:10

Sarri e la dimensione degli avversari

“A livello europeo è inutile parlare del blasone di una squadra. Vengono fuori tutte partite tirate, al limite dal punto di vista fisico. Un atto di superficialità pensare di sottovalutare l’avversario. Le ultime partite del Cluj sono state condizionate dal meteo tra neve e vento forte. Hanno 2-3 giocatori di ottimo livello. Per costruire un modo di pensare ci vogliono anni e nasce dalla quotidianità, da come ti alleni. Non penso che in 3-4 giorni si possa costruire un modo di pensare perché si gioca in Europa”.

14:05

La condizione della squadra

"Il campionato è una priorità perché ti dà accesso ad introiti maggiori e per la società questo è importantissimo. Dal punto di vista sportivo una competizione europea è importante. Le scelte che farò saranno prese sulle condizioni dei giocatori. Il portiere? Vediamo dall’allenamento di oggi, non so chi giocherà. Il livello i giocatori devono alzarlo in allenamento. Pellegrini? Sta crescendo dal punto di vista fisico, gli ultimi test sono buoni. Deve entrare in una linea che lavora in maniera diversa rispetto alle altre difese italiane. Non è ancora allineato, ci sta mettendo del suo. Vedremo se domani potrà essere della partita per uno spezzone. Immobile? Vive il periodo come tutti gli altri giocatori che non segnano… E un sottofondo di giramento di pa… Deve crescere dal punto di vista fisico, ma di allenamenti ce ne sono. Ha bisogno di giocare. Non può fare due partite da 90’ in tre giorni".

14:00

Inizia la conferenza di Sarri

Ecco le prime parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Quando si parla di competizioni europee non si discute. La Conference va rispettata e va presa in maniera seria. In Europa sono sempre partite importanti. Se dipendesse solo dall’allenatore… ma non è così. Altrimenti un tecnico guadagnerebbe 100 milioni e i calciatori 100mila euro. Ci sono giocatori con caratteristiche e qualità mentali, altri no. La mentalità è poco allenabile. Quanto un ambiente e una società tengono alla partita può incidere sul match".

13:55

L'impegno della Lazio

I biancocelesti giocheranno domani sera all'Olimpico. Fischio d'inizio alle ore 21. I prossimi impegni: trasferta a Salerno domenica 19 alle ore 15. Poi giovedì 23, alle 18:45, è in programma il ritorno in Romania.

13:45

ROMA - La Lazio si prepara al debutto in Conference League. Dopo l'eliminazione dall'Europa League non resta che il play-off contro il Cluj per continuare sulla strada europea. Il tecnico Maurizio Sarri accompagnato da un giocatore parleranno in conferenza stampa alle ore 14. Un'ora più tardi la rifinitura in vista del match che si giocherà all'Olimpico (fischio d'inizio ore 21).