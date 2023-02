Braga-Fiorentina, probabili formazioni

BRAGA - Vincenzo Italiano per la trasferta di Conference dovrà fare a meno di Brekalo, non convocato per un risentimento muscolare. Out anche Sottil, nella formazione titolare qualche novità: Terzic dovrebbe partire titolare sulla destra della linea difensiva completata da Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana abbondanza con il rientro di Barak e il recupero di Castrovilli. L'ex Verona è in ballottaggio con Mandragora, che sembra favorito come mezzala sinistra, con Bonaventura dall'altra parte e Amrabat play. Per l'attacco, Gonzalez è l'unico sicuro del posto, Jovic favorito su Cabral come punta centrale, mentre a sinistra sono in lizza Saponara (favorito), Ikoné e Kouame.