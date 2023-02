Conference League, ok il Trabzonspor. Colpo Partizan, cade l'Anderlecht

ROMA - Nella serata di Conference League ad eccezione del poker della Fiorentina, pochi gol in tutte le sfide. Cade l'Anderlecht in Bulgaria, sul campo del Ludogorets (1-0): a segno Igor Thiago; colpo del Partizan Belgrado che un gol di Gomes espugna (1-0) il campo dello Sheriff Tiraspol; stesso risultato ma tra le mura amiche per l'AEK Larnaca che sgambetta il Dnipro con gol di Garcia.