Lazio, Sarri: "Il gol di Immobile? Schema da Serie D". Poi la critica all'arbitro

ROMA - La Lazio vince 1-0 contro il Cluj grazie al gol di Ciro Immobile. Il bomber è tornato e regala una vittoria importante in vista del ritorno del match di Conference League. L'espulsione di Patric dopo un quarto d'ora aveva complicato i piani, ma i biancocelesti ne sono usciti bene. E Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: "La mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta. L’espulsione poteva generare uno sbandamento non indifferente, invece la squadra è rimasta nel match. Sfiorato il 2-0 e nessun rischio. L’arbitro non è stato all’altezza per arbitrare in Europa e ha condizionato la partita. Immobile per noi è importante visto che fa sempre gol. Se passa un periodo senza segnare pensa in negativo, ma ora deve ritrovare solo il top della forma. Ne farà tanti altri di gol. Le critiche verso la squadra? Della squadra sono contento e un mini ciclo di appannamento si può avere con tutte queste partite. Non sono mai stato preoccupato, anzi, vedo i ragazzi focalizzati sul gruppo, sulla voglia di fare bene. Rispetto allo scorso anno le partite in cui non c’è la testa sono meno, poi alcune volte abbiamo fatto fatica dal punto di vista fisico”.