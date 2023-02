Lazio-Cluj, la moviola: Pawson sbaglia il rosso a Patric e grazia Matias

Male l’inglese Pawson, numeri impietosi: altro che dirigere all’inglese. Un rosso, sei gialli e ben 33 falli. Eppure rincorre la gara da subito (la frettolosa espulsione di Patric l’ha condizionato), lasciando per strada tanto, forse troppo. Manca, ed è clamoroso, un possibile secondo giallo per Matias.

Che rebus

Pawson espelle dopo 15’ Patric, reo a suo avviso di aver fermato Krasniqi su un’azione in chiara occasione da gol. Ma il DOGSO ha alcuni parametri precisi. Nel caso di specie, la direzione dell’azione è esterna e non centrale e un passo indietro ai due c’è Felipe Anderson. Insomma, sicuri non bastasse solo il giallo?

Graziato

L’Inflessibilità di Pawson finisce quando si tratta di sanzionare Matias: Zaccagni si prepara ad uno scambio con un compagno vicino al limite dell’area del Cluj, su di lui - dopo aver dato via il pallone - si avventa appunto Matias che lo colpisce. Ci stava il secondo giallo. Ma i cartellini sono stati un disastro: quello per Zaccagni è inventato (era andato in anticipo sul pallone).

VAR: Gillett 6

Australiano, primo “straniero” a dirigere (dal 2021-22) in Premier League, dopo partite nella massima serie di Giappone, India, Cina e Arabia Saudita. Dove dovrebbe, non può.