Lazio: Marcos Antonio, altra occasione

Una nuova occasione per Marcos Antonio. Sarri ha scelto e non ci sono ragioni per cambiare: c’è un altro centrocampo in Conference. Tocca al brasiliano, sostituito all’andata a causa dell’espulsione di Patric. Scelta tattica. Sarri era dispiaciuto. «Ha compreso i motivi del cambio e mi sembrava avesse anche cominciato bene la partita». L’ex centrocampista dello Shakhtar tornerà a essere titolare domani in Transilvania. Logico concedere riposo a Cataldi. Conseguenziali le altre scelte. Toccherà a Vecino e Basic, complice la gastroenterite che ha colpito Milinkovic. Il serbo anche ieri è rimasto a casa e non si è allenato, non sta bene, ci sono poche possibilità di recupero. Sarri e lo staff prenderanno una decisione questa mattina: è in dubbio anche la convocazione.