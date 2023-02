Lazio, la spinta dei tifosi: in 400 nella bolgia di Cluj

Oltre 400 romani tra più d i 20mila romeni . Ci saranno loro a sostenere la Lazio in Transilvania. Nonostante la proporzione sia nettamente (e inevitabilmente) a sfavore, come al solito è arrivata una grande risposta in trasferta da parte dei biancocelesti, che hanno praticamente esaurito tutti i biglietti messi a disposizione dei tifosi ospiti dal Cluj per questo secondo round, gara di ritorno dello spareggio che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale della Conference League.

Sold out

Dovranno darsi da fare per far sentire la loro voce nel clima infernale che stanno preparando “come comitato d'accoglienza” in Romania, dove sono andati sold out anche tutti i tagliandi per gli altri settori dello stadio Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, che in condizioni normali può ospitare fino a 22.198 posti (i media locali però sottolineano che la società non ha rivelato se tutti i settori siano stati aperti per questa gara). Lo ha annunciato ieri lo stesso club, con un comunicato postato su Facebook in cui ha ringraziato i suoi sostenitori per l'entusiasmo mostrato in vista di questo match europeo: «Tutti i biglietti disponibili per la partita con la Lazio a Cluj del 23 febbraio sono esauriti! Grazie per l'interesse, confidiamo nel vostro sostegno. Visto che la partita si giocherà con lo stadio pieno, si prega di venire in tempo per evitare assembramenti ai cancelli. L'accesso potrà essere effettuato a partire dalle 17.45».

Disposizioni

Per quanto riguarda i sostenitori laziali, invece, le disposizioni da seguire sono state pubblicate sul sito ufficiale del club biancoceleste: “La Lazio comunica a tutti i tifosi che si recheranno in Romania per la prossima gara di Uefa Europa Conference League che, in accordo con il Cluj, è stato organizzato il giorno della gara un meeting point in Piata Muzeului (Piazza dei Musei) di Cluj, in ci sono diversi bar e ristoranti. La piazza dista circa 20 minuti a piedi dal Dr. Contantin R?dulescu Stadium. Partenza dal meeting point tra le 17.00 e le 17.15. I cortei non autorizzati verso lo stadio sono severamente vietati”. Sempre nello stesso comunicato sono elencati anche gli oggetti che non possono essere introdotti allo stadio, una lista in cui figurano pure “aste di bandiere flessibili di lunghezza superiore a un metro e spessore di un cm, così come striscioni o bandiere di dimensioni superiori a 2 x 1,5 metri”.