Lazio qualificata agli ottavi di Conference se: tutti i risultati con il Cluj

CLUJ - Lazio in missione Conference League. Contro il Cluj, alle 18.45, va in scena il ritorno del match dei playoff. Si riparte dall’1-0 dell’Olimpico firmato Ciro Immobile. Ma cosa serve per qualificarsi agli ottavi? Per volare al turno successivo la Lazio deve vincere con qualsiasi risultato. Altrimenti può pareggiare con qualsiasi risultato. E infine: perde con un gol di scarto con qualsiasi risultato e si impone ai supplementari o ai calci di rigore. Sarri ha il vantaggio della vittoria dell’andata, con due risultati su tre va avanti. Il sorteggio degli ottavi di finale andrà in scena il 24 febbraio. Le gare si giocheranno il 9 marzo (andata) e 16 marzo (ritorno).