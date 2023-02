Cluj-Lazio, probabili formazioni

CLUJ - Lazio in emergenza. Al forfait di Milinkovic s’è aggiunto il ko di Zaccagni (febbre). E’ out Romagnoli, è squalificato Patric. Sarri ha dovuto ripensare l’attacco considerando che Cancellieri non è al top per via di un colpo: in rampa Romero. Immobile al centro, Felipe Anderson a sinistra. Senza Milinkovic Luis Alberto può garantire fantasia, mentre per Vecino sarebbe la terza di fila da titolare. Basic scalpita. Molto dipende dalla scelta del regista. Marcos Antonio non è in perfette condizioni, Sarri potrebbe optare per Cataldi. Centrali difensivi, Gila e Casale. Lazzari spera nel rilancio europeo, Hysaj è in pole su Marusic a sinistra.