Lazio, Gila carica: "Felice per la qualificazione. E ora voglio la Champions"

CLUJ - Puntuale e preciso, Mario Gila dopo i 90' contro il Cluj in Conference League dimostra ottimi segnali di crescita. Sarri lo ha rilanciato in Coppa dopo l'infortunio e lo spagnolo ha risposto bene sul campo. E a Lazio Style Channel ha commentato dopo la qualificazione agli ottavi: "Il campo non era nelle condizioni che ci piacciono, però sapevamo quello che dovevamo fare. Ci siamo riusciti a qualificarci che è la cosa più importante".