FIRENZE - La Fiorentina batte 3-2 in casa lo Sporting Braga, nella partita di ritorno dei Playoff della Conference League e conquista la qualificazione per gli ottavi di finale del torneo. All'andata, in Portogallo, i viola si erano imposti per 4-0. Decisive le reti di Mandragora, Saponara e Cabral che hanno rimontato il doppio vantaggio portoghese firmato da Castro e Djalo. Grande festa al Franchi per il passaggio del turno dei viola.