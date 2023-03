Lazio-Az Alkmaar, probabili formazioni

ROMA - In casa Lazio con Immobile out sarà ancora Felipe Anderson a giocare da falso nove con ai lati Pedro e Zaccagni. Cataldi torna in cabina di regia, spazio a Gila in difesa. Tra i pali ecco Maximiano. Sono diverse le assenze nell'Az Alkmaar. Pavlidis guiderà l'attacco degli olandesi con a supporto Odgaard e Karlsson. In porta Ryan, in difesa Hatzidiakos e Goes guidano il reporto arretrato.