Lazio-Az Alkmaar: Sarri senza Immobile, 22 i convocati

ROMA - Sono 22 i biancocelesti convocati da Maurizio Sarri per l'andata degli ottavi di Conference League che oggi (martedì 7 febbraio, ore 18:45) vedrà la Lazio sfidare tra le mura amiche dell'Olimpico gli olandesi dell'Az Alkmaar. Una lista, quella del tecnico, in cui come previsto non figura il nome dell'infortunato capitano Ciro Immobile.