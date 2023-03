Lazio qualificata ai quarti di Conference se: tutti i risultati con l’Az Alkmaar

ROMA - La qualificazione ai quarti di Conference League è tutta nelle mani dell’Az Alkmaar, vincente contro la Lazio all’Olimpico e forte di due risultati su tre per passare il turno. I biancocelesti dopo il ko in casa si sono complicati il futuro nella Coppa . Il ritorno è previsto il 16 marzo, giovedì, in Olanda. Una partita delicata che si presenta a tre giorni dal derby con la Roma. Serviranno energie fisiche e mentali al top.

La Lazio si qualifica: le combinazioni

Dalla stagione 2021-2022, in tutte le competizioni Uefa, non esiste più la regola del gol fuori casa che con la parità vale doppio. Alla Lazio di Sarri, per volare ai quarti di Conference League, servirà vincere con almeno due reti di scarto dopo l’1-2 dell’andata. Vale a dire: 2-0, 3-1, 4-2 e così via. In caso di parità di gol si andrà ai supplementari, poi ai rigori. L’eventuale sorteggio dei quarti è in programma il 17 marzo alle ore 14. Le partire si giocheranno il 13 e 20 aprile. La Lazio prepara la missione Olanda.