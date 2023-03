Fiorentina, Italiano alla vigilia del Sivasspor: "I favoriti sono loro. Ecco perché"

FIRENZE - Alla vigilia della gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League contro i turchi del Sivasspor , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano : "Non ci sentiamo favoriti contro il Sivasspor. Loro hanno vinto il proprio girone con pieno merito, mentre noi abbiamo dovuto affrontare un altro turno difficilissimo. Loro hanno una certa esperienza, il calcio turco sta diventando una realtà importante. Giocano un ottimo 4-3-3, affrontano le partite con grande attenzione, lavorano bene alle spalle delle linee difensive e sanno ripartire velocemente. Dobbiamo lavorare bene con e senza palla. Con il nostro pubblico possiamo ottenere tanto perchè il Franchi è uno stadio che incute timore. Mi auguro che i nostri tifosi si facciano sentire. Se interpretiamo la gara come nelle ultime partite possiamo ottenere un vantaggio in vista del ritorno".

Italiano: "Siamo in un momento positivo. L'Europa ti toglie qualcosa ma ti fa crescere molto"

"Siamo in un momento positivo - continua Italiano -. Tanti ragazzi sono in crescita, ora giocano più sciolti e tranquilli. Con queste qualità dovremo affrontare la partita di domani. Il percorso in Europa? Davvero positivo. L'anno scorso abbiamo voluto fortemente la Conference e continuiamo ad affrontarla con grande orgoglio e voglia di andare avanti. Siamo contenti di queste vittorie consecutive. L'Europa ti toglie qualcosa ma ti fa anche crescere molto. Da questo punto di vista stiamo avendo tutti una crescita esponenziale".

Fiorentina, Italiano: "Quarta è cresciuto, anche se ogni tanto stacca la spina. Domani gioca Terracciano"

Su Martinez Quarta: "È un difensore che ha molta qualità e dimestichezza a livello tecnico. Si tratta di un bel vantaggio per il calcio moderno. Ogni tanto stacca la spina, ma è cresciuto rispetto all'anno scorso. Sono contento per come si sta esprimendo, abbiamo quattro centrali molto affidabili che possono crescere ancora. I difensori non devono mai staccare la spina altrimenti si perdono le partite". Nessun dubbio tra i pali per Italiano, gioca Terracciano: "La domanda è scaramantica perché nelle altre partite ho risposto e abbiamo ottenuto qualche vantaggio. Domani gioca Terracciano, ben sapendo che alle sue spalle c'è un grandissimo portiere con una grande esperienza come Sirigu".

Italiano: "Stiamo giocando tantissmo. Paghiamo qualcosa, ma vincere aiuta a vincere"

Italiano fa il punto su una stagione ricca di impegni: "Stiamo giocando tantissimo, è vero. Con domani saranno 38 gare disputate in stagione. Sapevamo che saremmo andati incontro a tanti impegni, trasferte e viaggi che ti fanno preparare le partite con difficoltà. Qualcosina ci ha tolto, ma ci sta dando tanto perché vincere aiuta a vincere. Speriamo di aggiungere altri risultati positivi perché ci teniamo molto ad andare avanti in questa competizione. Ecco perché c'è bisogno di coinvolgere tutti i giocatori. Con questa frequenza di partite dobbiamo contare su tutti". Sugli aspetti migliorabili all'interno di una stessa partita: "Il gol del Milan poteva essere evitato, ci sono attaccanti e avversari che più li tieni lontani dalla tua area e meno rischi. Quel gol è venuto da un fallo laterale nostro e dalla pressione senza fallo che ha permesso poi a Theo Hernandez di andare in gol. Quel gol ci ha fatto arrabbiare, bisogna mantenere alta l'attenzione contro chiunque".

