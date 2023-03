Fiorentina-Sivasspor: probabili formazioni

FIRENZE - Poche le rotazioni in vista nella Fiorentina di Italiano. In difesa previsto il ritorno dal primo minuto di Milenkovic. Completano la linea difensiva Dodo, Quarta e Biraghi. Terracciano tra i pali. In mediana ecco Amrabat e Mandragora. Al posto di Bonaventura dovrebbe esserci Barak nel ruolo di trequartista, con ai lati Saponara e Nico Gonzalez. In attacco c'è il solito ballottaggio fra Cabral e Jovic, con il serbo leggermente in vantaggio. Nel 4-1-4-1 del Sivasspor di Calimbay l'ex Genoa Cofie agirà davanti alla difesa. Più avanzati Arslan e Charisis, pronti ad inserirsi in fase offensiva. Saiz e Gradel esterni, in attacco c'è Jordy Caicedo.