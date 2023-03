Fiorentina a caccia del record

Lo Champagne verrà forse lasciato in fresco per quando le occasioni lo meriteranno davvero (magari per la conquista di una coppa tra maggio e giugno) o la posta in palio sarà molto più alta eppure c’è da scommettere che la voglia di fare festa in casa Fiorentina sia comunque tanta.

Solo rodaggio? E questo non solo perché, dopo un lungo periodo di rodaggio, la squadra sta finalmente rispondendo per come la dirigenza (e Italiano) l’avevano pensata e costruita in estate ma anche perché quella che potrebbe andare in scena questa sera al Franchi rischia di avere tutti i contorni di un’ennesima notte da record. Luce verde Un primato storico in realtà i viola lo hanno già conquistato poche settimane fa, quando battendo per 3-2 in rimonta lo Sporting Braga hanno ottenuto la loro sesta vittoria di fila in Conference League stabilendo la striscia vincente più lunga nei tornei Uefa mai centrata nella quasi centenaria storia del club.

Da ottobre Un semaforo di sola luce verde iniziato con il 3-0 di Edimburgo ai danni degli Hearts (era inizio ottobre e la Fiorentina doveva per forza di cose scrollarsi di dosso l’etichetta di delusione del torneo dopo il solo punto racimolato in due gare della fase a gironi) e arrivato fino al successo contro i lusitani che ha garantito a Biraghi e compagni il pass per gli ottavi di finale della competizione. Che record Il filotto di cinque successi di fila conseguito dalla Viola di Prandelli nella Champions del 2009-’10 è ormai solo un lontano (se pur splendido) ricordo. Quello che conta adesso è il presente che stasera, al cospetto del Sivasspor, potrebbe permettere al club di Commisso di ottenere non solo il suo settimo trionfo di fila in campo europeo (sarebbe il record del record nella stessa stagione) ma anche l’ottavo successo in una singola ed izione di una manifestazione Uefa, risultato grazie al quale verrebbe superato l’attuale primato di sette vittorie stabilito due volte in altrettante edizioni di Europa League (2013-’14 e 2014-’15, entrambe con Montella in panchina).

La scelta di Commisso Che dunque al Franchi ci possa essere aria di impresa deve averlo fiutato anche mister Mediacom, che ha scelto in tempi non sospetti di rimandare il suo ritorno in America pur di assistere dal vivo a una notte che potrebbe entrare di diritto nel firmamento viola a stelle e strisce. Predestinato E non è forse un caso che a ottenere un risultato del genere possa essere un allenatore in ascesa come Vincenzo Italiano. Il tecnico infatti, fin dai suoi esordi in panchina, ha spesso abituato a compiere gesta sportive destinate a entrare nei libri di storia. Fin da quando, al suo primo anno alla guida di un club professionista (il Trapani, nel 2018/19) ha saputo centrare pronti-via la promozione in B, bissando poi il salto di categoria pochi mesi dopo a La Spezia quando nel 2020 riuscì a regalare al club bianconero la sua prima partecipazione alla Serie A e successivamente la salvezza. Di imprese, dunque, il mister siciliano si intende eccome. Eppure tutto questo non esaurirà la sua fame di successi, che potranno arrivare con molta più facilità se la Fiorentina saprà confermare i suoi numeri da record in attacco: mai infatti prima di oggi i viola erano riusciti a questo punt o di un torneo Uefa a realizzare 23 gol (playoff col Twente compresi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA