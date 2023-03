Conference League, Fiorentina-Sivasspor 1-0: decide Barak

FIRENZE - Meno agevolmente del previsto, ma vince ancora in Conference League la Fiorentina di Italiano, che si aggiudica per 1-0 l'andata degli ottavi di finale con i turchi del Sivasspor, firmando lo storico record di sette successi consecutivi, otto contando il preliminare con il Twente, in una competizione Uefa. Un primato che però non garantisce ai gigliati l'accesso ai quarti, dopo un match in cui i padroni di casa hanno molto prodotto e sciupato, ma anche rischiato: dopo una traversa e un salvataggio sulla linea a testa, decide il gol in mischia del centrocampista ceco Barak, entrato in campo da neanche dieci minuti. Sarà decisivo il retour match della prossima settimana in Turchia.