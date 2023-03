Lazio, che mal di trasferta in Europa: tutti i numeri

ROMA - Si apre la settimana che porta in Olanda e al derby. Prima l’Az Alkmaar in Conference League per il passaggio del turno. Poi il match contro la Roma che vale punti importantissimi per la Champions. I numeri in Europa su campi internazionali preoccupano Maurizio Sarri. Per volare ai quarti serve vincere con due gol di scarto, ma le statistiche in trasferta sono da film horror. La Lazio, se si prendono in considerazione gli ultimi cinque anni, ha vinto solo 2 dei match giocati lontano dall’Olimpico su 19. Sono arrivati poi 6 pareggi e addirittura 11 sconfitte. Biancocelesti ko contro squadre anche inferiori sulla carta: 2-0 rimediato dall’Apollon Limassol nell’Europa League 2018/2019 e il 5-1 del Midjylland quest’anno sono due dei più grandi esempi di una squadra spesso in sofferenza nelle trasferte internazionali. Con l’Az vincere e passare il turno: missione olandese già iniziata.