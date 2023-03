Lazio, in Europa spazio al turnover: le possibili scelte

FORMELLO - Giorno di riposo alle spalle, l’umore in casa Lazio è rimasto alto. Terzo posto in classifica ancora in tasca dopo il pareggio con il Bologna. La settimana che porta alla trasferta con l’Az e al derby inizia nel pomeriggio. Prime prove tattiche per la Conference, spazio al turnover.

Le idee di Sarri

In porta confermato Maximiano, ormai portiere di Coppa. In difesa pronto Gila con Patric, a destra Lazzari e a sinistra possibile esordio per Luca Pellegrini. A centrocampo Marcos Antonio in regia, Vecino mezzala (squalificato in campionato) e Basic. Davanti Felipe Anderson chiamato agli straordinari. Sulle ali Cancellieri e Romero. Sarà un’occasione enorme per tutti quei calciatori che si sono visti poco fin qui. Poi i big pronti per il derby. Si gioca senza respiro e con zero margini d’errore.