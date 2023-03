Lazio tra Conference e derby: Sarri fa scattare il ritiro obbligatorio

ROMA - Doppia missione nel giro di pochi giorni. Az e Roma, la Lazio è pronta. Ieri la partenza per l’Olanda, stasera alle 21 il fischio d’inizio del ritorno del match di Conference. La squadra si fermerà a dormire ad Alkmaar, il rientro alla base è previsto per la mattinata di venerdì. Tutti in campo per la seduta di scarico, poi Sarri concederà qualche ora di relax ai suoi. Sabato scatterà il ritiro pre derby con un allenamento tattico (l’unico) in vista della stracittadina del giorno dopo. La notte tutti i giocatori rimarranno in ritiro dentro Formello, il ritiro questa volta sarà obbligatorio. Tutti insieme concentrati per la Roma. Un match da non sbagliare che vale tantissimo.