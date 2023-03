Sivasspor-Fiorentina: probabili formazioni

SIVAS (Turchia) - Nel 4-1-4-1 del Sivasspor di Calimbay conferma in mezzo al campo per Cofie. Yildrim e Saiz sulle corsie laterali, con Charisis e Arslan pronti a supportare con i loro inserimenti in attacco Jordy Caicedo. Yesilyurt terzino destro, dall'altra parte c'è Ciftci. Goutas e Appindangoyé centrali difensivi, Vural tra i pali. Nella Fiorentina Biraghi e Terzic sono out, spazio a Ranieri dal 1' a sinistra. Terracciano è favorito su Sirigu per difendere la porta viola. Conferme rispetto all'andata per Dodo, Quarta e Igor. In mediana ecco Amrabat e Mandragora. Bonaventura trequartista alle spalle di Cabral. Ikoné e Gonzalez completano il reparto avanzato.