Fiorentina-Lech, disordini dei tifosi polacchi in centro a Firenze

FIRENZE - Come testimoniato da un video che sta girando sui social, questa notte, intorno alle una, è andato in scena una lite e un breve tafferuglio tra tifosi polacchi del Lech Poznan e alcuni clienti di una frequentata discoteca nel centro di Firenze. I carabinieri sono intervenuti sul posto per sedare gli animi. Un gruppo di tifosi polacchi avrebbe infastidito alcune persone in fila spostando le transenne per accedere al locale. A quel punto gli addetti alla vigilanza del locale hanno allontanato i tifosi del Lech Poznan, arrivati a Firenze ieri pomeriggio. Per la gara di stasera al Franchi contro la Fiorentina, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, sono attesi in tutto circa 2.000 tifosi polacchi allo stadio.