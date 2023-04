Conference League, Fiorentina che paura: ma alla fine è semifinale

FIRENZE - Missione compiuta per la Fiorentina, che conquista la semifinale di Conference League, un obiettivo che sembrava già acquisito dopo il 4-1 dell'andata in casa del Lech Poznan. E invece al Franchi accade quasi l'impossibile, con il Lech Poznan che si porta avanti 3-0 rimettendo la sfida in parità. Franchi gelato, fino al 77' quando Sottil scaccia l'incubo e in festa al 92' quando Castrovilli certifica la semifinale. La Fiorentina sfiderà una tra Nizza e Basilea.