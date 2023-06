Formazioni Fiorentina-West Ham, chi gioca e le scelte di Italiano: diretta

In casa Fiorentina , la vigilia si è portata dietro la defezione di Castrovilli : ancora problemi al ginocchio, Italiano ha certificato la sua indisponibilità. A centrocampo dovrebbe giocare Mandragora accanto ad Amrabat , mentre restano tre dubbi. In difesa Igor o Ranieri con Milenkovic ? Il brasiliano sembra in leggero vantaggio. Nei tre alle spalle dell’attaccante, c’è un punto interrogativo: I koné o Kouame ? In questo caso i favori del pronostico sono per Kouame . E la punta centrale? Jovic mantiene il vantaggio su Cabral .

QUI WEST HAM: Il West Ham giocherà come ha sempre fatto quest’anno: 4-2-3-1, con la variabile 4-3-3, con le certezze di Areola in porta, Zouma centrale difensivo, Cresswell terzino sinistro, e il duo Rice-Soucek in mezzo al campo, l'ex Milan Paquetà come trequartista, Antonio centravanti. Scamacca indisponibile per infortunio, con Ogbonna ed Emerson Palmieri in panchina.

Probabili formazioni Fiorentina-West Ham

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. Allenatore: Italiano. A disposizione: 31 Cerofolini, 16 Ranieri, 28 Martinez Quarta, 15 Terzic, 23 Venuti, 32 Duncan, 42 Bianco, 72 Barak, 8 Saponara, 33 Sottil, 77 Brekalo, 9 Cabral, 11 Ikoné. Indisponibili: Sirigu, Castrovilli. Squalificati: -.Diffidati: -.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore: Moyes. A disposizione: 1 Fabianski, 5 Coufal, 21 Ogbonna, 33 Emerson Palmieri, 2 Johnson, 12 Downes, 8 Fornals, 10 Lenzini, 14 Cornet, 18 Ings, 72 Mubama. Indisponibili: Scamacca. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna)

Guardalinee: Devis e Porras (Spagna)

Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna)

Var: Siviglia (Spagna)

Avar: Munera-Hernandez-Lopez Martins (Spagna)

