Genk-Fiorentina, dove vederla in tv

Genk-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Genk e Fiorentina è in programma alle ore 18:45 allo Sheriff Sports Complex di Tiraspol e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Genk-Fiorentina: in diretta TV

Genk-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky la gara sarà visibile su Sky Sport Arena (numero 243 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Dove vedere Genk-Fiorentina in streaming

La partita Genk-Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni di Dazn, Sky Go e Now Tv.



Genk-Fiorentina in diretta: la cronaca

Tra Genk e Fiorentina sarà il primo confronto di sempre. I viola, finalisti nella scorsa edizione vinta dal West Ham, arrivano dalla bella vittoria in rimonta sull'Atalanta (3-2) e per arrivare alla fase a gironi di Conference League hanno eliminato il Rapid Vienna (ko 1-0 in Austria e vittoria 2-0 a Firenze nel doppio confronto). Il Genk, che arriva dal 2-0 esterno con l'Union Saint Gilloise, hanno eliminato i turchi dell'Adana Demirspor ai rigori dopo la vittoria 2-1 in Belgio e il ko 1-0 in Turchia Qui le probabili formazioni

