Conference League, Cukaricki-Fiorentina 0-1: decide Nzola

Sblocca Nzola su rigore

La Fiorentina mette subito in chiaro le cose e chiude il Cukaricki nella sua area, tanto che all'8' i viola vanno già in vantaggio: Bonaventura lancia Nzola, l'ex Spezia supera Vranjes ma viene steso da Filipovic. L'arbitro concede il rigore (dopo un lungo check al Var) che Nzola trasforma calciando centralmente per l'1-0 della Fiorentina. Al 20' l'arbitro sospende la partita per circa un minuto a causa di alcuni epiteti razzisti all'indirizzo di Ndiaye: lo speaker dello stadio legge un messaggio contro il razzismo e in un primo momento viene allontanato il presunto responsabile, poi rientrato sulle tribune dopo qualche minuto. Al 34' primo squillo Cukaricki con il colpo di testa di Adetunji bloccato da Christensen. 4' più tardi Pierozzi rischia di combinare la frittata con un retropassaggio su cui si avventa Adetunkji, ma Christensen fa buona guardia. Il primo tempo si chiude con una conclusione di Bonaventura che termina di poco a lato.

Italiano perde Mandragora per infortunio

Nella ripresa è tutto un altro Cukaricki: al 49' incursione di Adetunji e contatto in area con Pierozzi - l'arbitro lascia correre - poi al 53' Kovac si divora il gol dell'1-1 sparando alto da due passi su un cross dalla destra di Ndiaye. Subito dopo Italiano ridisegna la Viola inserendo Mandragora, Brekalo e Parisi per Biraghi, Duncan e Ikoné. Al 62' si rivede la Fiorentina in avanti con un cross di Bonaventura su cui Nzola non arriva per l'intervento in anticipo di Filipovic. Al 70' clamorosa papera di Christensen che si perde il pallone su uno spiovente da corner, fortunatamente per la viola nessun serbo è riuscito ad approfittarne. Nel giro di un minuto, tra il 77' e il 78', la Fiorentina ci prova con Brekalo e Milenkovic, senza precisione. All'82' brutte notizie per Italiano che perde Mandragora per infortunio, la sua partita non dura neanche mezzora: dentro Arthur. Non succede più nulla neanche dopo i 6' di recupero, la Fiorentina centra la vittoria e il primo posto nel girone.

GRUPPO F

Ferencvaros-Genk 1-1

Nel gruppo della Fiorentina arriva il miglior risultato possibile: ungheresi avanti con Pesic, poi il pari di Munoz.

GRUPPO E

Legia Varsavia-Zrinjski 2-0

I polacchi chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Augustyniak e Josue nella prima mezzora.

Aston Villa-Az Alkmaar ore 21

GRUPPO C

Astana-Ballkani 0-0

Termina a reti bianche tra Astana e Ballkani

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria 1-0

I cechi vincono con il minimo sforzo: basta il rigore di Chory nel primo tempo

GRUPPO D

Besiktas-Bodo/Glimt 1-2

I norvegesi si portano avanti con la doppietta di Moumbagna, poi il gol della bandiera per i turchi di Bingol.

Club Brugge-Lugano ore 21

GRUPPO G

Paok-Aberdeen 2-2

Sbloccano gli ospiti con Duk, poi il Paok la ribalta con Taison e Samatta prima del definitivo pari di McGrath.



Hjk Helsinki-Eintracht Francoforte 0-1

All'Eintracht basta un gol di Chaibi nel primo tempo per avere ragione dei finlandesi.

GRUPPO H

Nordsjaelland-Trnava 1-1

Al vantaggio danese di Ingvartsen su rigore risponde il gol di Duris nella ripresa.

Ludogorets-Fenerbahce ore 21

GRUPPO A

Slovan Bratislava-Lilla ore 21

O.Ljubljana-Klaksvik ore 21

GRUPPO B

Breidablik-Gent ore 21

Zorya-Maccabi Tel Aviv ore 21