Fiorentina, Italiano e il futuro: "La società conosce il mio pensiero. Firmo per la coppa"

FIRENZE - “Il percorso fatto lo scorso anno è stato strepitoso perché in ogni partita in Conference non abbiamo cercato di gestire o speculare, ma per ottenere in ogni gara il massimo ed è per questo che siamo arrivati fino in fondo. Noi dobbiamo proporre quanto fatto all'andata, i principi e la strategia saranno simili, sapendo che possiamo sfruttare il vantaggio che abbiamo". Vincenzo Italiano presenta così in conferenza stampa la sfida fra la sua Fiorentina e il Maccabi Haifa, in programma domani a Firenze e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. "Sono convinto che loro cercheranno di arrivare qui per andare forti e noi dobbiamo farci trovare pronti - ha aggiunto Italiano -. L'avversario è di valore, con grande merito siamo riusciti a vincere l'andata ma la partita è ancora aperta. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo cercare di sfruttarlo. Sono convinto che non sbaglieremo l'approccio”. Italiano non sarà in panchina perché squalificato. Si ripartirà dal 4-3 dell’andata a favore dei viola.