Conference, la Fiorentina pareggia per 1-1 con il Maccabi Haifa e vola ai quarti

FIRENZE - Pari e pathos. La Fiorentina si qualifica per i quarti di finale della Conference League grazie al pareggio per 1-1 ottenuto al Franchi contro il Maccabi Haifa. Nel primo tempo i padroni di casa prendono in mano il centrocampo e gestiscono la manovra, Barak porta la prima minaccia verso la porta avversaria, ma non riesce a indirizzare a rete dopo un buon inserimento. Alla mezz’ora Mandragora calcia dal limite sfiorando il palo. Al 40’ gli ospiti trovano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma l’arbitro annulla la rete di Simic per dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente.