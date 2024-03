Tabellone Conference League Fiorentina, la possibile semifinale: date e avversaria

Il sorteggio di Nyon ha ufficializzato il quadro dei quarti di finale di Conference League . La Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha eliminato negli ottavi il Maccabi Haifa , affronterà nel prossimo turno il Viktoria Plzen. La gara d'andata è prevista per l'11 di aprile alle 18.45 in Repubblica Ceca; il ritorno si giocherà la settimana successiva - sempre alle 18.45 - a Firenze.

Conference League, il possibile avversario della Fiorentina in semifinale

Nel caso in cui i viola dovessero eliminare il Viktoria Plzen e approdare in semifinale, affronterebbero una tra Bruges e Paok Salonicco. I sorteggi di Nyon infatti hanno permesso di conoscere in anticipo i possibili accoppiamenti per il turno successivo.

Conference League, le date delle semifinali

Le semifinali di Conference League si giocheranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. L'andata è prevista il 2 maggio: una settimana dopo (il 9 maggio), la gara di ritorno.