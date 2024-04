Fiorentina, Italiano: "Patto tra di noi? Manca poco a raggiungere..."

Giornata di vigilia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano , impegnata domani alle ore 18.45 alla "Doosan Arena" di Plzen contro i padroni di casa del Viktoria . Per la Viola è tempo di rituffarsi in Conference League , in occasione della gara d'andata dei quarti di finale della competizione continentale. In vista del fischio d'inizio del match, resta fiducioso anche il tecnico della Viola, che vorrebbe ripetere il percorso fatto lo scorso anno.

Fiorentina, Italiano: "Conference obiettivo, dobbiamo avere più convinzione"

Alla vigilia di Viktoria Plzen-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare l'impegno in terra ceca, da cui passa il futuro in Europa della Viola: "La Conference è un altro obiettivo importante per noi. Già siamo contentissimi di giocarci questo quarto di finale, contro una squadra imbattuta nel torneo insieme a noi e al Lille. Da affrontare con la massima attenzione, più un obiettivo da ottenere e raggiungere. Patto tra di noi? Manca poco a raggiungere quel che abbiamo fatto lo scorso anno. Partite di un certo valore. Lo abbiamo fatto in Coppa Italia e ora abbiamo la possibilità di raggiungerlo anche qui in Europa. Dobbiamo avere più convinzione, essere più determinati, perché quando si arriva lunghi, in tutte le competizioni, devi metterci qualcosa in più. Le abbiamo sempre preparate e affrontate nel migliore dei modi. Fiorentina che conosce l’avversario di domani. Una squadra ermetica, si chiude bene, ha grande fisicità, è ancora imbattuta in questa competizione, quindi dovremo avere molta più precisione e più convinzione sotto porta, per far male a questa squadra. Quella convinzione che ci è mancata nel secondo tempo contro la Juventus, perché le occasioni le creiamo, le dobbiamo creare, sappiamo arrivare, ma serve quel pizzico di concretezza e di precisione in più".

La Fiorentina e i problemi in zona gol: la ricetta di Italiano

Nonostante i problemi registrati in zona realizzativa contro la Juventus di Max Allegri, Vincenzo Italiano non fa drammi e guarda con fiducia al futuro e alla partita di domani: "Nell’arco del campionato può venir fuori qualche svista difensiva, può mancare quella concretezza che a noi spesso manca, ma ci sono altre partite in cui riusciamo a fare diversamente. Ci sono momenti in cui ti entra ogni tiro in porta, altre in cui diventa decisivo un tiro da 25 metri come quello di Mandragora contro l’Atalanta. Una soluzione che Mandragora ha e prova spesso, ma in Coppa Italia è diventata addirittura decisiva. Ci sono anche gli episodi e le giocate dei singoli. L’importante è continuare a costruire azioni e ad arrivare vicino alla porta, per confermare di essere una squadra che segna tanto in questa competizione”.