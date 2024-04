La Fiorentina regge bene a Plzen: pari senza gol. Si deciderà tutto al Franchi

Conference League, pareggio tra Viktoria Plzen e Fiorentina

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si presenta a Plzen con qualche volto nuovo rispetto alle ultime gare con Juventus e Atalanta. Sulla corsia destra, Dodò preferito a Kayode, mentre Bonaventura finisce in tribuna per una contusione e lascia spazio alle geometrie di Arthur. In avanti il Gallo Belotti, con Beltran a supporto e Sottil sul versante mancino. Primo tempo povero di emozioni, con una sola occasione per parte: prima, Vydra incrocia con il destro e spaventa Terracciano, non centrando il bersaglio; poi, è Belotti ad aggirare il diretto avversario in area di rigore e a colpire di testa verso la porta dei cechi, trovando un attento Jedilicka. La Fiorentina fa girare il pallone, ma non riesce a rendersi pericolosa in maniera determinate. Nella ripresa, è Beltran a impensierire l'estremo difensore dei cechi, il quale respinge la minaccia con una parata in due tempi. La sfida è proseguita senza ulteriori sussulti, fino allo 0-0 finale, decretato dopo sei minuti di recupero. Da segnalare un episodio avvenuto al 65', quando i tifosi della Fiorentina hanno lanciato dei fumogeni in campo, causando la sospensione di qualche minuti della sfida. A Firenze si ripartirà dal pareggio di questa sera: la qualificazione si deciderà il prossimo 18 aprile al Franchi.

Conference League, quarti di finale: i risultati delle gare d'andata

Oltre a Viktoria Plzen e Fiorentina, in campo alle 18.45 anche Olympiakos e Fenerbahce. Al "Ge?rgios Karaiskak?s", il primo round del doppio confronto va alla formazione greca, che mette in discesa la partita già nei primi 45 minuti: uno-due micidiale dei biancorossi, con Fortounis e Jovetic che consentono all'undici di Mendilibar di andare all'intervallo sul 2-0. Nella ripresa è arrivato il tris di Chinquinho, poi il Fenerbahce tiene in vita il discorso qualificazione con le marcature di Tadic e Kahveci che hanno portato al finale di 3-2. Nei match giocati alle 21, l'Aston Villa si è imposta per 2-1 contro il Lilla. Vittoria di misura del Brugge contro il PAOK, grazie a un gol realizzato da Vetslen.