Fiorentina, fuochi d'artificio all'hotel. Tifosi Bruges: "Godetevi la notte"

BRUGES (BELGIO) - Si riparte dal 3-2 del Franchi firmato Nzola allo scadere e da una posizione di vantaggio davvero sottile per la Fiorentina . Questa sera (mercoledì) la squadra di Italiano sarà impegnata nella delicata semifinale di ritorno contro il Bruges , battuto all'andata di misura dopo una gara sofferta. In casa dei belgi si decide il passaggio in finale di Conference League , per questo durante la notte l' hotel dove alloggiano i viola è stato disturbato da alcuni tifosi di casa.

Fuochi d'artificio davanti all'hotel della Fiorentina

In piena notte, con la Fiorentina già in hotel per riposare in vista della partita, alcuni tifosi del Bruges hanno volutamente disturbato i viola accendendo dei fuochi d'artificio proprio davanti all'albergo. E come riporta la testata "Nieuwsblad Sport", la baraonda è durata diversi minuti, con un coro chiaro lanciato alla squadra italiana: "Godetevi la notte a Bruges". Attesi intanto oggi in città circa 1200 tifosi fiorentini con una certa apprensione, tanto che le autorità locali hanno rinforzato la sicurezza sia in centro che nella zona intorno allo stadio Jan Breydel.