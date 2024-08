Puskas Akademia-Fiorentina diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Puskas Akademia-Fiorentina, l'orario

Puskas Akademia-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 21 alla "Pancho Arena" di Felcsut, in occasione della gara di ritorno dei playoff di Conference League.

Dove vedere Puskas Akademia-Fiorentina in diretta tv

Puskas Akademia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Dove vedere Puskas Akademia-Fiorentina in streaming

Puskas Akademia-Fiorentina sarà visibile live in streaming su tutte le piattaforme Sky: da Sky Go a Now, fino ad arrivare al portale TV8.it, che trasmetterà gratuitamente il match su pc, smartphone e tablet. Le applicazioni di Sky Go e Now sono scaricabili gratuitamente sui vari devices e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Hornyak

PUSKAS AKADEMIA (4-3-2-1): Pecsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Nissila, Plsek; Soisalo, Nagy; Colley. All. Hornyak. A disposizione: Markek, Komaromi, Levi, Tyshchuk, Puljic, Bevardi, Markgraf, Vekony, Szolnoki.

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; M. Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Kouame, Sottil; Kean. All. Palladino, A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Dodo, Barak, Richardson, Bianco, Beltran, Brekalo, Colpani.

Indisponibili: Adli, Barak, Brekalo, Christensen, Gudmundsson, Infantino.

Puskas Akademia-Fiorentina, la cronaca

La Fiorentina di Raffaele Palladino arriva a questo appuntamento con più ombre che luci, complice il deludente pareggio a reti bianche con il Venezia e un mercato che stenta a decollare in questo rush finale, nonostante gli innesti di Kean, Colpani e Gudmundsson. ll tecnico viola, del resto, non si è nascosto: servono rinforzi, con particolare attenzione alla linea mediana. Oggi, però, non c'è tempo per pensare a partenze e nuovi arrivi. In Ungheria, la viola si gioca l'accesso alla prossima fase della Conference League, competizione che ha visto i toscani perdere due finali consecutive, contro West Ham e Olympiacos. Di fronte, un avversario che ha già dimostrato il suo valore all'andata, confermando di essere in una condizione fisica migliore, pur vantando un tasso tecnico decisamente inferiore. Sarà battaglia a Felcsut: in caso di parità, con qualsiasi punteggio, si andrà ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.