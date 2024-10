Gasperini: "Shakthar abituato a giocare le coppe". Poi svela come sta Zaniolo

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Shakhtar Donestk , gara valida per la seconda giornata di Champions League: "Dobbiamo cercare di giocar bene, il risultato deve essere una conseguenza. Credo che sia una partita tutt’altro che semplice, difficile, lo Shakhtar è una società di tradizione e di seconda fascia che fa da sempre le coppe e ha giocato bene col Bologna nella prima partita".

Atalanta, Gasperini: "Non è facile inserire così tanti giocatori"

L'alleanatore del club bergamasco ha anche parlato di singoli: "Zaniolo? Le cose non cambiano dopo due giorni. Abbiamo fatto tre o quattro partite, lui deve approfittare di ogni spezzone o settimana di lavoro che può completare. Sta ritrovando una discreta condizione, durante il precampionato non riusciva a correre bene De Ketelare? Dobbiamo pensare ad un anno fa, a quando è arrivato. Una bella evoluzione. Questo ragazzo è già una colonna, una locomotiva della squadra". In conclusione: "Da quando si è chiuso il mercato e abbiamo ricominciato con la Fiorentina, ci sono state quattro partite. E hanno giocato tutti, da Kossounou e Zaniolo. Non è facile inserire così tanti giocatori in campionato e in Champions…"