Fiorentina-The New Saints ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Esordio in questa Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino , che vuole provare a ripercorrere le orme di Vincenzo Italiano nella stagione 2024-25. Reduce dalle finali perse con West Ham e Olympiacos, la viola inizia oggi una nuova avventura contro The New Saints , formazione gallese inserita nel maxi gruppo destinato a Kean e compagni.

Fiorentina-The New Saints, l'orario

Fiorentina-The New Saints si disputerà oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-The New Saints in diretta tv

Fiorentina-The New Saints sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 253 di Sky.

Dove vedere Fiorentina-The New Saints in streaming

Fiorentina-The New Saints sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Conference League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Richardson, Adli, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino.

A disposizione: De Gea, Kouadio, Baroncelli, Gosens, Bove, Cataldi, Richardson, Gudmundsson, Colpani, Kouamé, Kean, Martinelli.

Squalificati: Pongracic. Indisponibili: Comuzzo, M. Quarta, Ranieri.

La probabile formazione di Harrison

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. All. Harrison.

A disposizione: Edwards, Woollam, Doforo, Pask, Hudson, Clark, Canavan, Holden, Brobbel, Cieslewicz, Jones, McManus.

Squalificati: J. Williams.

Fiorentina-The New Saints, la cronaca

Prima in Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino, all'esordio in campo internazionale da allenatore. Gara importante per dimenticare un avvio di campionato caratterizzato da alti e bassi, seguito dalla scialba prestazione di Empoli, che ha messo in evidenza le lacune della manovra offensiva viola, nonostante gli inserimenti di calciatori come Moise Kean e Albert Gudmundsson. Al cospetto dell'undici gigliato, una formazione tutta da scoprire, quarta nel girone da otto del massimo campionato gallese. The New Saints, peraltro, viene dalla prima sconfitta stagionale, incassata in patria contro il Cardiff City. Confronto impari almeno sulla carta, con Palladino che potrebbe effettuare diverse rotazioni e affidarsi al trio formato da Ikoné, Sottil e Beltran.