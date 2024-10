San Gallo, club in crisi: chi è l'avversaria di Conference della Fiorentina

FIRENZE - Nel 1879, primo anno di storia del Fussballclub Sankt Gallen , il marchese Luigi Ridolfo (fondatore della Fiorentina nel 1926) non era ancora nato. Basta questo dato per capire la longevità di una società che è tra le più antiche d'Europa - con Genoa, Wrexham e altre ventotto squadre fa parte del “Club of Pioneers” . Giovedì, nel nord della Svizzera, la Fiorentina gioca contro tradizione e il peso della storia. Di fronte però avrà una formazione in crisi di idee e di gioco , che in questo momento sembra non essere all'altezza neanche alle maglie larghe della Conference League.

Il San Gallo e quello 'sgarbo' al Chelsea di Ranieri

L'origine del San Gallo si perde nella notte dei tempi, ma da fine novecento in poi i biancoverdi di Svizzera hanno potuto esultare ben poche volte: soltanto due campionati svizzeri vinti, a cui vanno sommati altri due trofei, una Coppa Svizzera e una Coppa di Lega. L'ultimo trofeo risale alla stagione 1999-2000 (vittoria del campionato); un trionfo che porto gli "Espen" ai preliminari di Champions. Eliminati al primo turno, i biancoverdi si rifecero in Coppa Uefa, dove arrivarono al secondo turno, togliendosi comunque lo sfizio di eliminare il Chelsea di Ranieri, Zola e Panucci, con un successo per 2-0 in casa che tutt'oggi rappresenta il punto più alto, a livello europeo, del club.

Svizzeri in crisi, i tifosi protestano sui social

Il presente degli svizzeri è ben diverso: sesti in campionato e reduci da quattro sconfitte nelle ultime sei uscite (compreso un fragoroso 6-2 alla prima del girone di Conference contro il Bruges), la formazione guidata da Enrico Maassen - tedesco, 40 anni, scuola Borussia Dortmund e Jurgen Klopp - è in crisi di risultati e identità. Dopo il ko patito in pieno recupero contro il Basilea alcuni tifosi hanno alzato la voce sui social, imputando alla dirigenza la colpa di non avere costruito una rosa all'altezza del doppio impegno.

Fiorentina al Kybunpark con 1.100 tifosi al seguito

Nonostante il momento no, il Kybunpark, impianto da 1950 posti inaugurato nel 2008, sarà pressoché tutto esaurito. Merito anche degli oltre 1100 tifosi viola che arriveranno dall'Italia e non solo, per un appuntamento da non sottovalutare. Pur in una situazione difficile, il San Gallo ha un valore ben superiore rispetto ai modesti New Saints, con un paio di calciatori da tener d'occhio: su tutti Christian Witzig, esterno classe 2001 fresco di esordio in Nazionale svizzera, e il francese Willem Geubbels, centravanti strutturato proveniente dal Monaco (già 7 centri in stagione).