Guimaraes-Fiorentina diretta Conference: segui la partita di oggi LIVE

Archiviata la sconfitta di misura incassata a Bologna in campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino si rituffa in Conference League per affrontare il Vitoria Guimaraes nella sesta e ultima giornata della fase campionato. In palio il secondo posto in classifica , alle spalle del Chelsea di Enzo Maresca . Aggiornamenti in tempo reale. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:08

9' - Ikoné al tiro: alto

Ikoné si mette in proprio e tenta il tiro a giro: alto sulla traversa.

21:05

6' - Tentativo di rovesciata di Gustavo Silva

Comuzzo prova a respingere un cross avversario, la palla s'impenna, Gustavo Silva tenta la rovesciata ma non trova lo specchio della porta.

21:01

2' - Tiro di Nuno Santos

Il primo tiro della partita è di Nuno Santos: destro poco dopo l'ingresso in area di rigore da posizione defilata, conclusione sbilenca e abbondantemente alta rispetto alla traversa della porta difesa da Terracciano.

21:00

1' - Calcio d'inizio

Partiti. Vitoria Guimaraes-Fiorentina è iniziata. Calcio d'inizio affidato ai portoghesi.

20:55

Tutto pronto per Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Tutto pronto per Vitoria Guimaraes-Fiorentina, squadre in campo, pronte a battere il calcio d'inizio.

20:45

Palladino si affida a Gudmundsson, Kean rifiata

Koaumé supportato da Ikoné, Gudmundsson e Beltràn: dopo tre partite di fila da titolare, Palladino fa rifiatare Kean, che parte dalla panchina.

20:35

Martinez Quarta: "Cercheremo di partire forte"

Martinez Quarta a Sky: "Siamo abituati a giocare in Europa. Siamo abituati a giocare in stadi caldi. Oggi sarà una bolgia. Cercheremo di partire forte. Vogliamo far punti e passare agli ottavi. L'approccio deve essere lo stesso di quello nella partita con il Lask. Come mi trovo a centrocampo? Da piccolo giocavo lì. Non giocavo lì da un po'. Palladino mi ha chiesto se me la sentivo, sono a disposizione della squadra. L'ultima partita giocata a centrocampo è andata male. Oggi giocherò dietro. Cerco di migliorarmi ogni giorno".

20:22

Ferrari: "Non sarà facile sostituire Bove"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari a Sky: "Mercato? Innanzitutto saluto Edoardo. Non sarà facile sostituire un giocatore come Bove. Dovremo capire come fare. Abbiamo un gruppo che ha ottenuto risultati che ci permettono di essere tranquilli. Se ci sarà possibilità di fare operazioni per migliorare non ci tireremo indietro".

20:08

La formazione ufficiale del Vitoria Guimaraes

La formazione ufficiale del Vitoria Guimaraes.

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Alberto, Oscar Rivas, Fernandes, Joao Mendes; Tiago Silva, Gustavo Silva, Saraiva; Kaio Cesar, Da Silva Cunha, Nuno Santos. Allenatore: Borges.

20:02

Fiorentina, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Fiorentina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Comuzzo, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Beltràn; Kouamé. Allenatore: Palladino.

19:55

Conference League, il programma

Il programma della sesta giornata di Conference League. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

19:45

Conference League, la classifica

Sesta e ultima giornata della fase campionato in Conference League. CONSULTA LA CLASSIFICA

Estadio Dom Afonso Henriques - Guimaraes