Conference League: tris del Betis a Gent, l'Heidenheim espugna Copenaghen

Si chiudono le gare d'andata dei playoff di Conference League . Il Betis vince in trasferta per 2-0 contro il Gent e l' Heidenheim batte il Copenaghen pareggiano 2-1. Per quanto riguardano le possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi, 1-0 tra Borac e Olimpija , con il gol nel recupero di Ogrinec, mentre il Vikingur vince contro il Panathinaikos per 2-1.

Conference League, si aprono i playoff: vincono Heidenheim e Betis

Atlason e Vilhjalmsson regalano un successo storico al club islandese che per la prima volta vince in una gara a eliminazione diretta di una coppa europea. Ioannidis con un rigore nel recupero tiene vive le speranze del Panathinaikos. Dopo il primo gol in campionato, Antony segna anche in Europa con il Betis sbloccando la sfida contro il Gent. Bakambu trova il raddoppio e Altimira all'84' chiude i discorsi e ipoteca il passaggio agli ottavi. A Copenaghen, Larsson sblocca la gara per i danesi, Keller e Siersbalen rimontano per l'Heidenheim. Pareggio anche nel derby cipriota tra Omonia e Pafos: Semedo su rigore per i padroni di casa, Orsic nel finale per gli ospiti. Vittorie in trasferta per lo Jagiellonia, 3-1 contro il TSC Backa Topola, e lo Shamrock Rovers, 1-0 contro il Molde. Chiude il quadro il pareggio per 2-2 tra Celje e Apoel Nicosia.