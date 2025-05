Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: segui la semifinale d'andata

Stasera comincia la settimana decisiva per la stagione della Fiorentina . Si inizia con il Betis a Siviglia: c’è il sogno Conference da rendere realtà e per farlo c’è da superare in questo doppio confronto gli spagnoli, per poi giocarsi la terza finale consecutiva. Poi domenica c’è la Roma all’Olimpico, uno scontro diretto cruciale in chiave qualificazione europea: difficile pensare alla Champions, in ballo c’è soprattutto l’ Europa League . Giovedì prossimo si chiude con il ritorno con il Betis. Al termine di questi sette giorni si capirà tanto della piega che avrà preso questa annata 24-25.

La buona notizia è che ci sarà Moise Kean, che inizialmente partirà dalla panchina. L’attaccante è tranquillo e Palladino assicura sia carico in vista di questi big match: la Viola ha bisogno di lui e soprattutto dei suoi gol per volare. Betis-Fiorentina sarà anche la sfida tra una leggenda come Manuel Pellegrini e un tecnico giovane ma che ha già fatto vedere tanto come Palladino. La Viola dovrà vedersela anche con il calore dello stadio Villamarin: uscirne indenni o addirittura vincitori avvicinerebbe di tanto la finale di Breslavia.

20:26

Lo stato di forma

Entrambe le squadre vengono da due vittorie in campionato: il Betis ha vinto per 3-1 sul campo del Girona e 5-1 in casa contro il Valladolid, mentre la Fiorentina ha sconfitto il Cagliari in trasferta 2-1 e ha battuto in casa l’Empoli 2-1.