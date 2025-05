Fiorentina-Betis Siviglia diretta: segui la semifinale di ritorno di Conference League

Ci siamo, questa è la sera del dentro o fuori. La Fiorentina conoscerà il proprio destino: terza finale di Conference consecutiva oppure un crepuscolo amaro di stagione. Contro il Betis si riparte dal 2-1 dell’andata. Una sconfitta che il gol di Ranieri ha reso rimontabile senza dover pensare per forza ad una impresa titanica. Rimane il fatto che gli spagnoli sono un’ottima squadra, soprattutto nella fase d’attacco, quindi sarà cruciale cercare al più presto di pareggiare i conti ma senza scoprirsi troppo: lì davanti la squadra di Siviglia ha velocità e tecnica per fare male.

Palladino, fresco di rinnovo, potrà stavolta contare su un Kean non a mezzo servizio. Nel match d’andata, anche se non in gran forma, ha cambiato la partita quando è entrato: la difesa avversaria ha sofferto terribilmente la sua presenza fisica. Su di lui la Viola deve puntare per mettere paura agli spagnoli. Ovviamente una grande mano la darà anche il pubblico del Franchi, chiamato a spingere la squadra alla rimonta.

20:36

Palladino: "Ce la metteremo tutta. Come l'Inter..."

Palladino a Sky Sport: “In queste partite devi essere pronto a tutto, preparare più partite all’interno della partita. Mi aspettavo la loro formazione. Abbiamo avuto un anno di difficoltà anche extracalcistici e se siamo rimasti uniti, gruppo, dalla stessa parte, vuol dire che è stato fatto un grande percorso. Sono sicuro che ce la metteremo tutta. Come ha fatto l’Inter”.

20:19

L’ultima partita prima della partita di stasera

Nell’ultima gara di campionato la Fiorentina ha perso di misura a Roma, il Betis invece ha vinto una gara dura in rimonta segnando due gol nel finale con Lo Celso e Antony.

19:56

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Fornals; Bakambu.

19:35

Dove vedere la partita

Fiorentina-Betis potrà essere vista dalle 21 sui canali Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In chiaro invece sarà trasmessa su Tv8.