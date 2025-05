Dove vedere Betis-Chelsea in tv? Dazn o Sky, orario della finale di Conference League

Tutto pronto per la quarta finale di Conference League della storia: a giocarsi il trofeo il Real Betis di Manuel Pellegrini e il Chelsea di Enzo Maresca . Con una vittoria, in particolare, i Blues diventerebbero il primo club a vincere tutti e tre i titoli a livello europeo insieme a Champions ed Europa League.

Real Betis-Chelsea, l'orario

Real Betis-Chelsea si disputerà oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 21 alla Tarczynski Arena di Breslavia.

Dove vedere Real Betis-Chelsea in diretta tv

La finale di Conference League tra Betis e Chelsea sarà trasmessa su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L'incontro sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Dove vedere Real Betis-Chelsea in streaming

La partita potrà essere vista in streaming su Sky Go da tutti gli abbonati Sky, semplicemente scaricando l’app o accedendo al sito ufficiale. Anche NOW trasmetterà l’evento in diretta, ma servirà un abbonamento al Pass Sport. Infine, chi cerca una soluzione gratuita potrà affidarsi allo streaming offerto da TV8 sul proprio sito. Potrete seguire la finale di Conference in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.