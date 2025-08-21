Dove vedere Polissya-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

È il giorno dell'esordio europeo della Fiorentina di Stefano Pioli, chiamata ad affrontare il primo round del doppio confronto con gli ucraini del Polissya , squadra con sede nella città di Zhitomir. Si giocherà in Slovacchia , dove Ranieri e compagni vogliono subito chiudere il discorso qualificazione, pur consapevoli delle difficoltà di una partita in campo internazionale. Nel turno precedente, la formazione di Rotan ha eliminato il Paks, ma ora c'è in palio il pass per la fase campionato della Uefa Conference League .

Polissya-Fiorentina, l'orario

Polissya-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 21 agosto, alle ore 20 alla "Futbal Tatran Arena" di Prešov (Slovacchia).

Dove vedere Polissya-Fiorentina in diretta tv

Polissya-Fiorentina, gara d'andata dei playoff di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Polissya-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e TV8, tramite i portali di riferimento e le omonime applicazioni mobili, che è possibile scaricare comodamente su App Store e Play Store. Una volta effettuato il login, sarà sufficiente accedere alla finestra di riferimento per godersi i 90 minuti di Presov. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.