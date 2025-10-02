Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv? Sky o Dazn, orario

Allo stadio "Artemio Franchi" la Fiorentina di Stefano Pioli ospita i cechi del Sigma Olomouc, in occasione della prima giornata della Fase Campionato di questa Conference League. Orfana dello squalificato Kean, la viola vuole provare ad invertire il trend negativo che ha caratterizzato l'avvio di stagione in campionato.
Fiorentina-Sigma Olomouc, l'orario
Il confronto tra Fiorentina e Sigma Olomouc andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv
Fiorentina-Sigma Olomouc sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K.
Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla in streaming
Come di consueto, il servizio streaming sarà attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pioli e Janotka
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Pongracic, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Sabiri, Gudmundsson, Braschi.
Indisponibili: Lamptey, Sohm. Squalificati: Kean. Diffidati: -.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Huk, Slama; Breite, Beran; Navratil, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Allenatore: Janotka.
A disposizione: Hruska, Kral, Dumitrescu, Hadas, Kostadinov, Langer, Michez, Janosek, Sip, Tijani.
Indisponibili: Vasulin, Kliment, Muritala. Squalificati: -. Diffidati: -.
