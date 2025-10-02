Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Stefano Pioli va alla ricerca di segnali positivi in Conference League: le probabili scelte di formazione

Allo stadio "Artemio Franchi" la Fiorentina di Stefano Pioli ospita i cechi del Sigma Olomouc, in occasione della prima giornata della Fase Campionato di questa Conference League. Orfana dello squalificato Kean, la viola vuole provare ad invertire il trend negativo che ha caratterizzato l'avvio di stagione in campionato.

Fiorentina-Sigma Olomouc, l'orario

Il confronto tra Fiorentina e Sigma Olomouc andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv

Fiorentina-Sigma Olomouc sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K.

Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla in streaming

Come di consueto, il servizio streaming sarà attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Le probabili formazioni di Pioli e Janotka

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Pongracic, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Sabiri, Gudmundsson, Braschi.

Indisponibili: Lamptey, Sohm. Squalificati: Kean. Diffidati: -.

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Huk, Slama; Breite, Beran; Navratil, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. Allenatore: Janotka.

A disposizione: Hruska, Kral, Dumitrescu, Hadas, Kostadinov, Langer, Michez, Janosek, Sip, Tijani.

Indisponibili: Vasulin, Kliment, Muritala. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Allo stadio "Artemio Franchi" la Fiorentina di Stefano Pioli ospita i cechi del Sigma Olomouc, in occasione della prima giornata della Fase Campionato di questa Conference League. Orfana dello squalificato Kean, la viola vuole provare ad invertire il trend negativo che ha caratterizzato l'avvio di stagione in campionato.

Fiorentina-Sigma Olomouc, l'orario

Il confronto tra Fiorentina e Sigma Olomouc andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv

Fiorentina-Sigma Olomouc sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K.

Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla in streaming

Come di consueto, il servizio streaming sarà attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Pioli alla vigiliaIl momento di Kean e Gudmundsson
1
Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Pioli e Janotka