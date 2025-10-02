Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in tv? Sky o Dazn, orario

Fiorentina-Sigma Olomouc, l'orario

Il confronto tra Fiorentina e Sigma Olomouc andrà in scena oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv

Fiorentina-Sigma Olomouc sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K.

Fiorentina-Sigma Olomouc, dove vederla in streaming

Come di consueto, il servizio streaming sarà attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.