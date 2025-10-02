Nella prima serata dedicata alla nuova edizione della Uefa Conference League , la Fiorentina di Stefano Pioli porta a casa una vittoria importante contro i cechi del Sigma Olomouc , grazie ai gol di Roberto Piccoli e Cher Ndour . Sugli altri campi, vincono anche Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Sparta Praga. Bene Mainz e Strasburgo.

Fiorentina, esordio vincente in Conference: battuto il Sigma Olomouc

Avvio complicato per la Fiorentina di Stefano Pioli, costretta a fronteggiare il muro eretto dal Sigma Olomouc. Un primo tempo molto equilibrato che viene sbloccato al 27' da un lampo di Roberto Piccoli, bravo a finalizzare l'assist di Ndour e a portare in vantaggio la Viola. Nella ripresa, è ancora l'ex attaccante del Cagliari ad avere le occasioni migliori per raddoppiare, ma trova la sua strada un ottimo Koutny. Nel recupero, però, c'è spazio per la grande conclusione di Ndour, che pesca il jolly dai 20 metri e punisce l'estremo difensore avversario, archiviando la pratica. Finisce 2-0 al "Franchi". E domenica, in campionato, c'è la Roma di Gasperini.

Conference League: bene il Crystal Palace, non sbaglia il Rayo Vallecano

Nelle gare delle 18:45, il Crystal Palace non sbaglia contro la Dinamo Kiev sul neutro di Lublin, grazie alle reti di Munoz e Nketiah. Vittoria di misura per lo Jagiellonia, che batte l'Hamrun con il gol partita di Imaz. A Tampere, Dabiqaj risponde a Parzyszek, nell'1-1 tra i finlandesi del KuPS e i kosovari del Drita. Succede tutto nel primo tempo tra Losanna e Breidablik, con i padroni di casa che mettono in cascina tre punti importanti, punendo la difesa avversaria con Lekoueiry, Bair e Diakite. Bene il Lech Poznan, che rifila un poker al Rapid Vienna: le marcature di Palma, Ishak, Ismaheel e Bengtsson, che rendono vano il gol della bandiera di Radulovic. Il Rijeka paga a caro prezzo la rete di Mulahusejnovic, che regala l'intera posta in palio al Noah, mentre il rigore di Amiri premia il Mainz sul campo dell'Omonia. Vince 2-0 il Rayo Vallecano, con Lopez e Perez che piegano lo Shkendija. Serata da ricordare per lo Zrinjski Mostar, che domina contro il Lincoln, mettendo a referto un rotondo 5-0: la decidono Bilbija, Dujmovic, Jakovljevic, Damascan e Mikic.

Bene Sparta Praga e AEK Larnaca, vittoria col brivido per lo Shakhtar

Nelle partite delle 21, invece, lo Sparta Praga liquida senza troppi problemi la pratica Shamrock Rovers, grazie alle reti di Sadilek, Suchomel, Sorensen e Haraslin. Finisce 4-0 anche la sfida tra AEK Larnaca e AZ Alkmaar, con i ciprioti che conquistano i primi tre punti della loro campagna europea. Vittoria esterna anche per lo Strasburgo, che mette in discesa la gara in avvio e supera lo Slovan Bratislava con il punteggio di 2-1. Il Rakow batte 2-0 l'Universitatea Craiova, con i gol di Pienko e Repka, mentre il Legia Varsavia viene fermato dal Var nel finale e perde in casa contro i turchi del Samsunspor. Il Celje, tra le mura amiche, rifila tre reti all'AEK Atene, chiudendo sul 3-1 davanti ai propri tifosi. Partita pirotecnica tra Aberdeen e Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che la ribaltano e resistono all'assalto finale degli scozzesi. Dopo l'iniziale vantaggio targato Karlsson, decisive le reti di Nazaryna, Lucas Ferreira ed Henrique. Non basta Devlin nel finale. Infine, da registrare anche il pareggio a reti bianche tra Shelbourne e Hacken.