Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative, la Fiorentina di Stefano Pioli si rituffa in Conference League alla ricerca di una vittoria utile per riportare il sereno all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente viola. Trasferta austriaca per Dzeko e compagni , oggi ospiti del Rapid Vienna .

Rapid Vienna-Fiorentina, l'orario

Rapid Vienna-Fiorentina si disputerà oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18:45 all'Allianz Stadion di Vienna.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta tv

Rapid Vienna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Rapid Vienna-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita della Fiorentina in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.