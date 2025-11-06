Conference League, Galloppa che peccato: Fiorentina beffata allo scadere dal Mainz

Buona la prima, e probabilmente unica, di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina , nonostante un risultato finale che lascia l'amaro in bocca. Il giovane tecnico, chiamato a prendere provvisoriamente il posto dell'esonerato Stefano Pioli, ha bagnato il suo debutto con una bella prestazione europea, ma anche con una beffarda sconfitta per 2-1 sul difficile campo del Mainz nella terza giornata della fase campionato di Conference League . Un ko immeritato e arrivato allo scadere dopo le tante occasioni sprecate dai gigliati.

Primo tempo deciso da Sohm

Sorprendente il primo tempo di una Fiorentina apparsa 'liberata' mentalmente. I viola in realtà iniziano abbastanza male, nel solco delle ultime prestazioni, rischiando di capitolare subito in due circostanze, poi però si scrollano di dosso paure ed incertezze e ritrovano verticalità e coraggio, passando al primo affondo. Al 16' è Nicolussi Caviglia a recuperare palla sull'errore in uscita e a servire Piccoli, che fa da sponda per la stoccata di Sohm, che non lascia scampo a Zentner. I viola si sciolgono e di lì in poi gestiscono il gioco, sfiorando con Piccoli e Fazzini la rete del raddoppio.