giovedì 27 novembre 2025
La Fiorentina cade ancora: al Franchi passa l'Aek Atene© ANSA

La Fiorentina cade ancora: al Franchi passa l'Aek Atene

I viola non riescono a rialzarsi: seconda sconfitta consecutiva in Conference League dopo quella contro il Mainz. Forti proteste dei tifosi
2 min
TagsFiorentinaAek AteneConference League

Dopo quella contro il Mainz, passa anche l'Aek Atene: la Fiorentina perde al Franchi 1-0. Seconda sconfitta consecutiva per i viola in Conference League che non riescono a rialzarsi dopo il cambio in panchina. Attualmente la squadra di Vanoli è a quota sei punti al 18esimo posto nella classifica della League Phase: il tremendo inizio di stagiona si sta prolungando e rischia di compromettere anche il cammino europeo del club.

Gacinovic affonda la Fiorentina: proteste al Franchi

Fiorentina che aveva iniziato anche bene la partita: prima la grande parata di Strakosha sul colpo di testa di Dzeko, poi la rete annullata a Gudmundsson al 20'. Mischia in area dopo un calcio d'angolo, Ranieri fa da sponda per l'islandese che la mette dentro, ma il fuorigioco semiautomatico ha registrato la posizione irregolare del difensore dei viola. Al 35' passa avanti l'Aek Atene: Pineda fa partire il crossa dalla sinistra, spizzata dell'ex della partita Jovic per Gacinovic che la mette dentro. Nella ripresa provano a reagire i viola e arriva il gol, ma ancora una volta viene annullato sempre per un fuorigioco di Ranieri. Tra il 73' e il 76' succede di tutto: prima il palo colpito da Zini con il diagonale che chiude il contropiede, poi la traversa di Dzeko con un colpo di testa. Nel finale Jovic e Mandragora sfiorano la porta, ma i greci non chiudono la partita e i viola non pareggiano. Il risultato scivola sull'1-0 finale per l'Aek Atene: fischi e proteste al Franchi.

