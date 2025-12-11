Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in tv? Sky o Dazn, orario
La Fiorentina torna a calcare il palcoscenico della Uefa Conference League, con l'auspicio di trovare una vittoria scaccia-crisi, a pochi giorni dal pesante ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. L'incubo Serie B in campionato e uno status europeo da difendere, con sei punti all'attivo in questa League Phase e una vetta della classifica lontana quattro lunghezze. L'avversario di turno è la Dinamo Kiev, oggi al 27° posto a quota 3.
Fiorentina-Dinamo Kiev, l'orario
Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si affrontano Fiorentina e Dinamo Kiev, protagoniste della sfida di Conference League a partire dalle ore 18:45.
Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta tv
Fiorentina-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Conference League, dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. È possibile scaricare le omonime applicazioni tramite Play Store, App Store e il browser utilizzato sul pc, prima di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ed effettuare il login. Potrete seguire la sfida della Fiorentina in Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Fortini; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Parisi, Mari, Kospo, Kouadio, Richardson, Sohm, Kean, Gudmundsson.
Indisponibili: Fagioli, Fazzini, Gosens, Sabiri, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Pongracic, Ndour.
DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavalev, Dubinchak, Thiare, Mykhavko; Shaparenko, Mykhailenko, Rubchynskyi; Kabalev, Voloshyn, Ogundana. Allenatore: Kostyuk.
A disposizione: Blanuta, Burtnyk, Buyalskyi, Guerrero, Ignatenko, Morgun, Ponomarenko, Pikhalyonok, Tymchyk, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko.
Indisponibili: Brazhko, Popov, Buyalskyi. Squalificati: -. Diffidati: -.
