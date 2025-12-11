Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in tv? Sky o Dazn, orario

La Fiorentina torna a calcare il palcoscenico della Uefa Conference League, con l'auspicio di trovare una vittoria scaccia-crisi, a pochi giorni dal pesante ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. L'incubo Serie B in campionato e uno status europeo da difendere, con sei punti all'attivo in questa League Phase e una vetta della classifica lontana quattro lunghezze. L'avversario di turno è la Dinamo Kiev, oggi al 27° posto a quota 3.