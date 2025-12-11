Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Conference della viola di Paolo Vanoli, in piena crisi di risultati e prestazioni: le probabili scelte dei due allenatori
Conference LeagueFiorentinaDinamo Kiev

La Fiorentina torna a calcare il palcoscenico della Uefa Conference League, con l'auspicio di trovare una vittoria scaccia-crisi, a pochi giorni dal pesante ko di Reggio Emilia con il Sassuolo. L'incubo Serie B in campionato e uno status europeo da difendere, con sei punti all'attivo in questa League Phase e una vetta della classifica lontana quattro lunghezze. L'avversario di turno è la Dinamo Kiev, oggi al 27° posto a quota 3.

Fiorentina-Dinamo Kiev, l'orario

Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si affrontano Fiorentina e Dinamo Kiev, protagoniste della sfida di Conference League a partire dalle ore 18:45.

Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta tv

Fiorentina-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Conference League, dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. È possibile scaricare le omonime applicazioni tramite Play Store, App Store e il browser utilizzato sul pc, prima di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ed effettuare il login. Potrete seguire la sfida della Fiorentina in Conference in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Fortini; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Parisi, Mari, Kospo, Kouadio, Richardson, Sohm, Kean, Gudmundsson.

Indisponibili: Fagioli, Fazzini, Gosens, Sabiri, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: Pongracic, Ndour.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavalev, Dubinchak, Thiare, Mykhavko; Shaparenko, Mykhailenko, Rubchynskyi; Kabalev, Voloshyn, Ogundana. Allenatore: Kostyuk.

A disposizione: Blanuta, Burtnyk, Buyalskyi, Guerrero, Ignatenko, Morgun, Ponomarenko, Pikhalyonok, Tymchyk, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko.

Indisponibili: Brazhko, Popov, Buyalskyi. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

Le probabili formazioni di Vanoli

